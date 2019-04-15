Visa тестирует в России проект по снятию наличных на кассах магазинов

Москва, 15 апреля. Международная платежная система Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов в России. Об этом говорится в пресс-релизе Visa.

В заявлении отмечается, что сервис тестируют в партнерстве с сетью сыроварен «Русский пармезан» и «Россельхозбанком». В компании также отметили, что впоследствии возможность снятия наличных на кассе может быть запущена по всей России по картам других банков.

В пресс-службе Visa в комментарии РИА Новости сообщили, что сейчас снять деньги можно только в магазинах, которые расположены в Истринском районе Московской области. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо совершить покупку и оплатить товар с помощью карты или смартфона. Операцию достаточно подтвердить отпечатком пальца или ПИН-кодом, передает телеканал «360».

В пресс-службе Visa рассказали, что снимать наличные на кассах магазинов владельцы карт этой платежной системы могут в США, Великобритании, Словакии и Польше. Глава Visa в России Екатерина Петелина отметила, что при внедрении новой слуги компания опиралась на опыт других стран, где этот сервис уже доступен.

«Мы уверены, что эта новая услуга повысит доверие россиян к безналичным средствам оплаты», — сказала Екатерина Петелина.

Ранее сообщалось, Сбербанк летом запустит услугу дополнительного снятия наличных в кассе магазина вместе с покупкой по карте «Покупка с выдачей». Снять наличные при оплате товара картой можно будет до пяти тысяч рублей.

Как передает «Ридус», с 13 апреля Visa в три раза увеличила сумму покупок без введения ПИН-кода. Лимит для платежей бесконтактным способом был повышен с тысячи рублей до трех тысяч рублей.