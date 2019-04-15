«Игра престолов»: сюжет восьмого сезона, главная интрига, где и когда смотреть

Новый долгожданный сезон саги о жителях Семи королевств вновь приковывает к экрану зрителей по всему миру. 14 апреля вышел первый эпизод заключительного, восьмого сезона уже успевшего стать культовым сериала «Игра престолов». Перевод на русский язык большинство российских фанатов ждали уже утром 15 апреля. Первый сезон сериала об интригах и борьбе за Железный престол между кланами Старков и Ланнистеров, вышедший в 2011 году, произвел фурор и принес своим создателям огромный доход.

Федеральное агентство новостей решило прояснить основные вопросы, которые могут возникнуть перед просмотром нового сезона «Игры престолов».

Что послужило основой для нового сезона?

Восьмой сезон «Игры престолов» будет прямым продолжением событий, произошедших в седьмой серии седьмого сезона. Заключительный эпизод «Дракон и волк» заложил основу для грандиозного финального сезона в 2019 году — в нем состоялись напряженные переговоры между жестокой правительницей юга Серсеей Ланнистер и среброволосой матерью драконов, претенденткой на трон Семи королевств Дейенерис Таргариен. Представительницы враждующих домов попытались заключить временное соглашение, чтобы объединить силы и дать отпор могущественным врагам — многомиллионной армии белых ходоков под предводительством Короля ночи.

Сериал давно отошел от книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени» — сценарий для двух заключительных сезонов пишут по наброскам, разговорам с писателем, где он объясняет, как бы в идеале хотел завершить истории своих героев. Все это, конечно, усложняет производство сериала, поскольку нет литературного оригинала и готовых диалогов.

Главная сюжетная линия сериала

Действие саги продолжает развиваться на территории Семи королевств, где за Железный трон борются представители различных семей — Старк, Ланнистер и Таргариен. Семь королевств погружены в хаос, стену уже давно атакуют ходячие мертвецы — вихты — и белые ходоки, которые хотят захватить власть на всем земном шаре. Джон Сноу отказывается от власти, возложенной на него братством, и отрекается от клятвы, данной черным братьям. Встреча с Сансой Старк меняет его отношение к семье. Серсея Ланнистер зря времени не теряет, практически подчиняет себе всю власть в Вестеросе и после смерти собственных детей становится единственной наследницей престола после смерти короля Баратеона.

Следуя за черным вороном, Бран Старк — а по мнению большинства авторов кинообзоров, именно он сыграет ключевую роль в восьмом сезоне саги, — оказывается в таинственной пещере, где его разуму открываются все страшные тайны, которые скрывают Семь королевств.

Неожиданно для самого себя младший из Старков узнает, что Джон Сноу является не его братом, а сыном Лианны и Таргариена. Узнав, что его сводный брат — истинный король, он отправляется на Юг.

В восьмом сезоне все тайны будут раскрыты, а интриги поднимутся на другой уровень — Железный трон наконец-то получит своего правителя.

Сколько серий будет в восьмом сезоне?

В заключительном сезоне будет всего шесть серий, но каждая из них, за исключением первых двух, будет длиться около полутора часов. Информация о дате выхода первого эпизода была размещена в самом первом трейлере восьмого сезона, который не слишком пролил свет на ожидающие телезрителей события. Авторы полностью выдержали интригу и предоставили умирающим от любопытства киноманам строить свои собственные догадки. Премьера первого эпизода «Игры престолов» состоялась 14 апреля.

Когда и где смотреть «Игру престолов» в России?

Каждую серию прошлого сезона смотрело около 30 миллионов человек по всему миру, в этом году цифра, скорее всего, вырастет. Премьера заключительного сезона сериала, как и в предыдущие разы, состоялась не на телевидении, а в Сети.

Первый эпизод последнего сезона онлайн можно будет посмотреть на сайте студии LostFilm, озвучка которой почти сразу появляется и на других сайтах. Кроме того, новый эпизод можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Амедиатека», фактически ставшем «домом» канала HBO в России.

Даты выхода и продолжительность серий

Первая серия: 54 минуты, 14.04.2019.

Вторая серия: 58 минут, 21.04.2019.

Третья серия: 1 час и 22 минуты, 28.04.2019.

Четвертая серия: 1 час и 18 минут, 05.05.2019.

Пятая серия: 1 час и 20 минут, 12.05.2019.

Шестая (заключительная) серия: 1 час и 20 минут, 19.05.2019.