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Volkswagen показал три новых кроссовера на шанхайском автосалоне

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Volkswagen показал три новых кроссовера на шанхайском автосалоне

Шанхай, 15 апреля. Немецкая автомобильная корпорация Volkswagen презентовала сразу несколько кроссоверов — Teramont X, SUV Coupe и Roomzz — на шанхайском салоне. Часть из них имеют статус концептов, но в перспективе они перевоплотятся в серийные машины.

Так, Volkswagen Teramont X представляет собой серийную версию концептуального Atlas Cross Sport, продемонстрированного в прошлом году. Новинка оснащена теми же двигателями, которые установлены в обычном Teramont на рынке в Китае: 2,0-литровый турбированный мотор производительностью 186 и 220 лошадиных сил, а также V6 мощностью 299 лошадиных сил.

По данным «Российской газеты», все моторы функционируют с роботизированной коробкой передач DSG.

Вторая новинка — Volkswagen SUV Coupe — создана, по предварительным данным, на платформе модели Tiguan. Кроме того, немецкая компания перед стартом автосалона представила новый концептуальный электрический кроссовер Roomzz с автопилотом. Серийный выпуск транспортного средства начнется в следующем году.

В начале апреля сообщалось, что Volkswagen Tiguan вернулся на российский рынок.

Автор: Сергей Петров
Источник: Российская газета
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