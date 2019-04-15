В Крыму предостерегли эсминец ВМФ США от резких действий в Черном море

Любая провокация со стороны американского эсминца «Росс» в Черном море закончится очень плохо для Соединенных Штатов. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Республики Крым Игорь Рябов.

Под наблюдением

Корабли Российской Федерации наблюдают за вошедшим в акваторию Черного моря эсминцем ВМФ США «Росс». Об этом сообщает министерство обороны РФ.

После захода в акваторию «Росс» был взят под контроль береговыми радиотехническими средствами флота. Кроме того, за действиями эсминца наблюдает патрульный корабль «Василий Быков», а также разведывательный корабль «Иван Хурс».

Последние годы Россия все чаще сталкивается с беспрецедентной активностью Североатлантического альянса у собственных границ. НАТО это оправдывает «сдерживанием российской агрессии». При этом Кремль не раз подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. Однако Москва не будет оставлять без ответа действия, которые несут откровенную опасность для ее интересов.

«Приходят, чтобы побояться»

Игорь Рябов, в свою очередь, предостерег корабли НАТО от резких действий в Черном море.

«Как говорил герой Василия Быкова, «сбивать самолеты противника это не подвиг, а так сказать, обязанность истребителя». Все американские корабли, которые заходят в Черное море, в целом, без особой надобности, наши средства обороны в черноморском регионе берут под контроль. Этикет этого контроля с нашей стороны подразумевает демонстрацию всех возможностей. То, что береговые средства РЭР взяли американцев под контроль, американцы знают», — пояснил Игорь Рябов.

Собеседник ФАН отметил, что, фактически, США приходят к нам в гости, чтобы побояться и почувствовать, что у них в Черном море гостевой статус. По его мнению, вопрос, почему они зачастили в Черное море, — риторический.

«Соединенные Штаты это делают для внутренней отчетности. Мол, вот еще одна военно-политическая демонстрация России, что западные вооруженные силы на что-то способны. Например, на моральную поддержку киевского режима. Кроме моральной поддержки там нет ничего. Любая провокация закончится для провокаторов очень плохо. Вот в это они прекрасно верят, сомнений у них нет», — заключил Игорь Рябов.

Ранее в Госдуме пообещали поставить НАТО на место в случае агрессии в Черном море.