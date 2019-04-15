Пародию на тизер «Игры престолов» сняли в Подмосковье

Москва, 15 апреля. Жители Подмосковья сняли пародию на тизер популярного телевизионного сериала «Игра престолов» и, вооружившись метлами и граблями, вышли на уборку улиц от мусора.

Ролик является пародией к восьмому сезону сериала, однако в версии, предложенной жителя Московской области, главные герои идут не по крипте Дома Старков, а по кирпичному заводу в Луховицах. Они встречают на пути горы мусора и грязи. Сценаристом и главным продюсером выступил Никита Базурин, пишет «360». Он поделился, что самое сложное заключалось в том, чтобы подобрать подходящую локацию.

«Такое место, которое было бы похоже на подземелья замка. Причем с правильной высотой потолков, геометрией, длиной коридоров. В итоге решили снимать в печи кирпичного завода», — рассказал Базурин.

Исполнительница роли Арьи Дарина Тянюгина заметила, что сама локация, где проходили съемки, была неожиданной. По ее словам, видео получилось достаточно реалистичным, а сами съемки были интересными. Девушка сообщила, что часто принимает участие в субботниках, так как «чистый район и чистый город — это не только дело тех, кто пошел работать уборщиком, это дело всех людей».

Отметим, общеобластной субботник пройдет в Подмосковье 20 апреля, он станет завершающим этапом месячника по благоустройству.

Напомним, телеканал HBO в воскресенье поздно вечером начал показ на территории США финального сезона одного из самых популярных сериалов «Игра престолов». Сезон будет состоять из шести эпизодов, каждый из которых будет выходить по воскресениям, пишут «Известия».