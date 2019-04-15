Аваков посетовал на обострение агрессии в украинском обществе

Киев, 15 апреля. Агрессивность общественно-политического противостояния на Украине достигла совершенно недопустимого уровня, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своем аккаунте в Facebook.

По его словам, выборы президента в стране разделили общество на два непримиримых лагеря, а политическая конкуренция вышла за рамки здравого смысла. Он призвал участников избирательной кампании не разжигать ненависть к оппонентам. Аваков уточнил, что увлеченные президентской гонкой политики забыли, для чего создан механизм избирательного соперничества. Аваков призвал не разжигать ненависть к оппонентам.

Министр напомнил, что пропагандисты во время агитации заявляют о том, что если не победит их точка зрения, то Украина погибнет. Аваков уточнил, что в попытках заработать «политические очки», участники избирательного процесса «рвут Украину на части». И не задумываются о последствиях, «отравляя гневом огромные группы украинского общества». Кроме того, глава МВД считает, что в этом процессе в сторону уходят порядочность, доброта и мудрость.

«Помогите своему президенту — кто бы им ни стал — идти по правильному пути. Не позволяйте втянуть себя в разрушительную конфронтацию», — обратился министр к гражданам.

Выборы президента Украины прошли 31 марта, однако в первом туре победителя выявить не удалось. Во второй тур прошли лидеры первого тура — Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Следующий тур запланирован на 21 апреля, перед ним стороны договорились провести дебаты.

Юморист, бессменный лидер студии «Квартал 95» и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов набирает 61% голосов избирателей, рейтинг Петра Порошенко — 24%.

Примерно 41% украинских избирателей, которые намерены поддержать шоумена Зеленского, полагают, что они голосуют скорее не за него, а «против Петра Порошенко», говорится в данных опроса.

Опрос проводился с 5 по 10 апреля 2019 года во всех областях Украины, за исключением территории Донбасса. В опросе приняли участие три тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Отмечается, что статистическая погрешность не превышает 1,8%.

Ранее штаб действующего президента Порошенко опубликовал в Сети предвыборный ролик, на котором запечатлено, как грузовик сбивает Зеленского.