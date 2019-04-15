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Новый выпуск программы СК РФ посвящен медикам-преступникам

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Новый выпуск программы СК РФ посвящен медикам-преступникам

Москва, 15 апреля. Следственный комитет России подготовил новый выпуск программы «Следовательно». Собеседники обсудят ряд предложений по изменению Уголовного кодекса, которые касаются ответственности за ошибки в деятельности медработников.

Расследования в данной сфере требуют высочайшего профессионализма не только от следователя, но и, например, экспертов. Именно поэтому сейчас созданы спецподразделения, работа которых «заточена» именно на оперативное расследование преступлений в медицине. Эксперты обсудят текущую уголовную ответственность за врачебные ошибки. А также оценят необходимость особых статей для медицинских работников.

Осветят в выпуске и результаты совместной работы Следственного комитета РФ и Национальной медицинской палаты. Спикерами-экспертами в программе выступили президент НМП Леонид Рошаль, замруководителя Главного управления криминалистики СК РФ Анатолий Сазонов и руководитель управления научно-исследовательской работы этого же управления Алексей Бессонов.

Автор: Сергей Петров
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