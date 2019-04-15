Эксперт объяснил, зачем России понадобился ЗРК С-350 «Витязь»

В России успешно завершились государственные испытания новейшего зенитного ракетного комплекса С-350 «Витязь». Об этом 12 апреля заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

Зачем Российской армии понадобился «Витязь»? Почему завершить создание ЗРК средней дальности нового поколения в России удалось лишь в 2019 году?

На эти и другие вопросы Федеральному агентству новостей ответил главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ полковник в запасе Виктор Мураховский.

Перспективы весьма неплохие

— Виктор Иванович, на вооружении ВС РФ достаточно давно состоят ЗРК «Бук» и С-300, в немалых количествах и во множестве модификаций. Зачем же понадобилось разрабатывать новый ЗРК средней дальности?

— В советские времена исторически так сложилось, что войсковая ПВО и объектовая ПВО имели разных заказчиков и разработчиков ЗРК. Комплексы С-300П (объектовая ПВО) и С-300В (войсковая ПВО) ничего общего не имеют, за исключением индекса. Более того, комплекс С-300П/ПС по факту является ЗРК средней дальности, а в войсковой ПВО ЗРК средней дальности служит «Бук-М2/М3».

ЗРК С-350 пойдет на замену С-300П/ПС, поскольку те уже сняты с производства, а ЗРК С-400 слишком дорогой для обеспечения прикрытия всех объектов, входящих в соответствующий перечень. С-350 по своим возможностям не удовлетворяет требованиям войсковой ПВО и не рассматривается как замена ЗРК семейства «Бук».

— ОКР по проекту ЗРК «Витязь» были открыты еще в 2007 году. В 2011 году был выполнен этап создания рабочей конструкторской документации, и в том же году удалось начать испытания ЗУР для «Витязя». Однако завершить госиспытания С-350 удалось лишь в этом году… Как вы считаете, с чем оказалась связана столь заметная временная задержка с доводкой комплекса?

— Во-первых, были сложности с разработкой ЗУР для С-350…

— Помнится, когда в 2011-м начались первые испытания предназначенных для «Витязя» ЗУР, пуски оказались неудачными из-за срыва активных радиолокационных головок самонаведения.

— Во-вторых, сама необходимость С-350 была некоторое время не столь очевидна.

— После чего оценка востребованности ЗРК средней дальности нового поколения изменилась?

— По моему мнению, отрезвление руководства ВКС наступило после расчета необходимого для прикрытия всех объектов количества зенитных ракетных дивизионов С-400 и стоимости этих ЗРДН. Стало понятно, что для некоторых категорий объектов прикрытия оптимальным выглядит использование как раз С-350.

— Могло ли повысить востребованность «Витязя» участие ВС РФ в сирийской кампании?

— Сирийский опыт в этом смысле роли не играет.

— Разработку «Витязя» в России в свое время ускорило создание ГСКБ «Алмаз-Антей» ЗРК средней дальности KM-SAM для Южной Кореи. В свете этого имеет ли экспортные перспективы разработанный на его основе «Витязь»?

— Экспортные перспективы С-350 весьма неплохие. Для многих стран возможности С-400 избыточны, а стоимость — слишком большая. С-350 в этом случае является оптимальным выбором по критерию возможности-стоимость.

Новый страж небес

С-350 «Витязь» представляет собой ЗРК средней дальности нового поколения. Он ориентирован в первую очередь на борьбу с низколетящими воздушными целями: крылатыми ракетами, беспилотниками, самолетами и вертолетами — на предельных дальностях зоны поражения. Боевая работа С-350 может вестись в полностью автоматическом режиме, при котором расчет «Витязя» обеспечивает только подготовку ЗРК к бою и контролирует его ход.

Большое количество зенитных управляемых ракет в составе С-350 (по некоторым данным — до 144 ЗУР) и минимальный интервал между их пусками — 2 секунды — позволяют «Витязю» уверенно прикрывать защищаемый объект от массированных атак с воздуха.

Еще 18 декабря минувшего года на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ под руководством Верховного Главнокомандующего Владимира Путина было озвучено, что до конца 2019 года ВС РФ должны будут получить от ОПК первый серийный комплект С-350.

14 апреля, в день войск ПВО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов уточнил — первый «триста пятидесятый» будет направлен в учебный центр зенитных ракетных войск Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, который располагается в Ленинградской области.

«После поступления зенитного ракетного комплекса «Витязь» в учебный центр ЗРВ будет спланировано обучение военных специалистов. Оно разделено на два этапа. Первый включает в себя индивидуальную подготовку — обучаемые изучат состав, принцип работы ЗРК и системы управления. Второй этап будет посвящен совместной подготовке, в ходе которой сформируются боевые расчеты уже для практической работы ЗРК», — добавил Юрий Грехов.

Итак, эпопея с принятием на вооружение ВС РФ зенитного ракетного комплекса средней дальности нового поколения, похоже, близится к завершению. Эпопея, заметим, весьма непростая.

Подспорье из Сеула

Собственно, о необходимости создания «чего-то среднего» по своим ТТХ между ЗРК С-300 и С-400 отечественные конструкторы задумывались тогда, когда «четырехсотка» еще проходила по документам как С-300ПМ3 и находилась в стадии разработки. Первое упоминание в СМИ о том, что в России ведутся работы над ЗРК С-350 «Витязь», появилось в октябре 2000 года.

Однако продолжительное время проблематика создания в России ЗРК средней дальности нового поколения не считалась актуальной. Разработка «Витязя» продвигалась очень медленно.

Вполне возможно, что тема ЗРК С-350 так и умерла бы в безвестности, но тут головному системному конструкторскому бюро (ГСКБ) концерна ПВО «Алмаз-Антей» посчастливилось выиграть международный тендер на создание перспективного корейского ЗРК средней дальности KM-SAM. Последний был успешно разработан и принят в Южной Корее на вооружение под названием Cheolmae-2.

Но этим последствия выигранного ГСКБ международного тендера отнюдь не исчерпывались.

«Мы не смогли достучаться в свое время — при предыдущем руководстве страны до 2000 года — о том, что необходим новый современный комплекс средней дальности в России, поскольку более 50 комплексов С-300ПС просто прекращают свое существование к 2015 году из-за достижения предельных сроков эксплуатации и подлежат утилизации. Нужна замена. Не достучались. После этого мы выиграли международный тендер у американцев и французов в Южной Корее. И заключили с немалыми сложностями экспортный контракт на разработку для нее такого комплекса средней дальности — KM-SAM…» — рассказал в апреле 2010 года генеральный директор ГСКБ концерна ПВО «Алмаз-Антей» Игорь Ашурбейли.

Ашурбейли сообщил, что только после демонстрации руководству министерства обороны РФ действующего образца KM-SAM опытно-конструкторская работа по созданию ЗРК средней дальности нового поколения была открыта и для Российской армии — «с иным обликом и иными, улучшенными тактико-техническими характеристиками».

«Эта работа ведется с 2007 года, в рекордные сроки, — поведал генеральный директор ГСКБ. — Нам поставлена задача: за пять лет с нуля изготовить новую технику. Такие задачи решались за пять лет только во времена Лаврентия Берии, когда «Алмаз» за пять лет сделал первые системы ПВО С-25 для Москвы. Сейчас идет работа на этапе создания конструкторской документации. Следующий год — опытный образец, и в 2013 году мы должны завершить госиспытания».

В 2012 году Минобороны РФ анонсировало планы закупки 38 комплексов С-350, но выдержать заявленные Ашурбейли сроки разработки «Витязя» у отечественного ОПК не получилось. Декабрьское заявление президента России Владимира Путина задало новые временные рамки завершения работ над комплексом.