Песков подтвердил подготовку встречи Путина и Ким Чен Ына

Москва, 15 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил подготовку встречи российского лидера Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты попросили представителя Кремля подтвердить или опровергнуть информацию о том, что на следующей неделе якобы состоится встреча Путина и главы КНДР.

«Пока могу только подтвердить, что встреча готовится, — ответил Песков. — Как только будет ясность по срокам, мы вас проинформируем. Пока ничего конкретного».

В понедельник агентство Yonhap сообщило, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын может посетить Россию якобы уже на следующей неделе. Журналисты, ссылаясь на некий источник в Москве, утверждают, что «шансы, что поездка Ким Чен Ына в РФ пройдет в конце апреля, довольно высоки».

При этом появилась новая информация о потенциальном месте встречи двух лидеров. Ранее предполагалось, что это будет Москва. Однако источники отметили, что возможным местом переговоров Путина и Ким Чен Ына может стать Владивосток. Уточняется, что 26 и 27 апреля президент России будет участвовать в форуме «Один пояс — один путь», который пройдет в Китае. Его встреча с главой КНДР может состояться за один или два дня до или сразу после форума.

Ранее стало известно, что КНДР заинтересована в приобретении у России новых гражданских самолетов для повышения безопасности полетов.