Депутаты предложили снять возрастную маркировку с русской классики

Москва, 15 апреля. Комитет Госдумы по культуре предложил снять маркировку «18+» с русской и советской классики, соответствующий законопроект обсудят на заседании во вторник.

Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о внесении изменений в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Депутаты намерены уточнить порядок выдачи книг, содержащих недопустимый для детей контент.

Согласно проекту закона, продавцы книг и библиотекари могут получить право требовать паспорт при выдаче материалов, содержащих вредную для детей информацию. Кроме того, законопроект предлагает предоставить министерству культуры право определять порядок размещения продукции в библиотеках и магазинах.

Напомним, закон о защите детей от вредной информации вступил в силу 1 сентября 2012 года. Документ ввел возрастные ограничения для продажи некоторых книг. Так, многие старшеклассники столкнулись с проблемой: они не могли получить русскую классическую литературу, в том числе роман Михаила Шолохова «Тихий Дон» или произведения Владимира Маяковского.

Зампред комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов в комментарии «Парламентской газете» заявил, что закон не должен становиться препятствием для доступа детей к русской литературе. Шаргунов призвал не доходить «до фанатического исступления» в исполнении нормы, а пересмотреть запрет на произведения русских классических авторов для детей.

Ранее участники пресс-конференции, посвященной инициативам по реформированию законодательства в сфере закупок для нужд учреждений культуры, предложили в театрах, а также других учреждениях культуры, включая библиотеки, организовать продажу книг. По словам министра культуры Владимира Мединского, главная проблема заключается в том, что под видом книжных магазинов там может появиться иная торговля.