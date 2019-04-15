Бабченко пожаловался на пожизненный бан в Facebook

Киев, 15 апреля. Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что пожизненно заблокирован в социальной сети Facebook.

В эфире ATR Бабченко отметил, что администрация социальной сети уже отправляла его в бан из-за постов о кандидате на пост президента Украины Владимире Зеленском, а также за высказывания о выбывшей из президентской гонки по результатам первого тура Юлии Тимошенко. Журналист добавил, что несколько дней назад Facebook навсегда заблокировал его аккаунт, передает «Газета.ru».

«Меня в очередной раз забанили в Facebook … — пожаловался он. — Теперь уже пожизненно».

Бабченко прославился на весь мир после инцидента в мае 2018 года. Украинские СМИ растиражировали сообщение о том, что проживающий в Киеве российский журналист Бабченко «был убит» в подъезде собственного дома.

Украинские власти моментально обвинили во всем Россию, однако уже на следующий день СБУ на пресс-конференции объявила, что Бабченко жив, а его убийство было постановкой. По словам представителей украинских спецслужб, «смерть» журналиста была организована для поимки людей, которые якобы собирались устроить покушение на его жизнь.

Информационный вброс вызвал негодование мировой общественности. Организация «Репортеры без границ» осудила действия СБУ, которая намеренно распространила ложную информацию. А глава ФСБ РФ Александр Бортников назвал полной чушью заявление Украины о том, что Москва якобы причастна к покушению.

Накануне Бабченко пожаловался на нехватку денег. Он признался, что начал меньше зарабатывать.