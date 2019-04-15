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Бабченко пожаловался на пожизненный бан в Facebook

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Бабченко пожаловался на пожизненный бан в Facebook

Киев, 15 апреля. Российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что пожизненно заблокирован в социальной сети Facebook.

В эфире ATR Бабченко отметил, что администрация социальной сети уже отправляла его в бан из-за постов о кандидате на пост президента Украины Владимире Зеленском, а также за высказывания о выбывшей из президентской гонки по результатам первого тура Юлии Тимошенко. Журналист добавил, что несколько дней назад Facebook навсегда заблокировал его аккаунт, передает «Газета.ru».

«Меня в очередной раз забанили в Facebook … — пожаловался он. — Теперь уже пожизненно».

Бабченко прославился на весь мир после инцидента в мае 2018 года. Украинские СМИ растиражировали сообщение о том, что проживающий в Киеве российский журналист Бабченко «был убит» в подъезде собственного дома.

Украинские власти моментально обвинили во всем Россию, однако уже на следующий день СБУ на пресс-конференции объявила, что Бабченко жив, а его убийство было постановкой. По словам представителей украинских спецслужб, «смерть» журналиста была организована для поимки людей, которые якобы собирались устроить покушение на его жизнь.

Бабченко пожаловался на пожизненный бан в Facebook

Информационный вброс вызвал негодование мировой общественности. Организация «Репортеры без границ» осудила действия СБУ, которая намеренно распространила ложную информацию. А глава ФСБ РФ Александр Бортников назвал полной чушью заявление Украины о том, что Москва якобы причастна к покушению.

Накануне Бабченко пожаловался на нехватку денег. Он признался, что начал меньше зарабатывать.

Автор: Катерина Иванова
Источник: ATR
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