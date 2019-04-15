США и Израиль готовятся атаковать несуществующую базу ВМС Ирана на западе Сирии

С первого октября текущего года Иран будет арендовать морской порт в Латакии. По информации ряда арабских СМИ, соглашение об этом было подписано лидерами республик Башаром Асадом и Хасаном Роухани во время визита президента Сирии в Тегеран 25 февраля. Как может измениться обстановка в регионе, в случае если иранская сторона развернет свою базу на побережье Средиземного моря? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

В настоящее время, согласно данным некоторых ближневосточных информагентств, уже выполняются ключевые логистические задачи, связанные с выстраиванием нового транспортного пути от Каспийского моря до сирийского берега.

Но как отреагируют на это США, Израиль и союзные им страны, в которых антииранская истерия нередко звучит даже громче антироссийской? Ряд изданий убеждены, что формирование в Латакии иранской базы может обернуться прямыми ударами американских ВВС по ней, что потенциально ставит в опасность и другие военные объекты на побережье Сирии, в том числе российский аэродром «Хмеймим».

Напомним, недавно Вашингтон официально добавил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список запрещенных организаций. Таким образом, американцам на этот раз даже не нужно будет придумывать другого обоснования для атаки — им достаточно назвать свой возможный очередной акт агрессии антитеррористической операцией.

Политолог и независимый журналист Александр Асафов акцентировал внимание в беседе с корреспондентом ФАН на том, что будущий иранский объект в Латакии, согласно замыслам Тегерана, будет выполнять преимущественно гражданские функции, связанные с торгово-экономической составляющей. Он подчеркнул, что и США, и Израиль знают об этом, хотя и придерживаются привычной пропагандистской линии, нагнетая обстановку через СМИ.

«Конечно, любые действия Ирана трактуются на Западе как подготовка к каким-то широкомасштабным военным действиям, как закрепление плацдармов для того, чтобы как минимум угрожать Израилю или в целом дестабилизировать ситуацию во всем регионе. Однако о других важных моментах США умалчивают. Известно, что порт, в случае действительного перехода в ведение Тегерана, будет выполнять гражданские функции, и это западные пропагандисты сами нехотя признают», — отметил эксперт.

Он добавил, что американцы сами вынудили Иран предпринять подобные меры в целях реабилитации своей экономики, несколько ослабевшей в результате санкционных ударов Соединенных Штатов.

«Через этот порт, в частности, будет осуществляться экспорт иранских углеводородов. Учитывая выгодное с торговой точки зрения местоположение будущего объекта, можно сделать вывод, что Тегеран в настоящее время стремится таким способом вновь добиться экономического укрепления после санкций со стороны США. Однако поскольку Иран демонизируется Вашингтоном и его союзниками, в СМИ так активно обсуждается версия о том, что в Латакии якобы будет чуть ли не ракетная база для угрозы всему миру. Конечно, там будет присутствовать определенная военная составляющая, но больше в части охраны. В целом порт, скорее всего, будет работать на мирные цели», — считает политолог.

Но даже если и так, это совсем не гарантирует того, что Соединенные Штаты в таком случае откажутся от нападений на этот иранский объект. Вполне возможно, что они будут действовать по примеру своего главного регионального союзника — Израиля.