Стало известно, во сколько обойдется техперевооружение бывшего завода Порошенко в Севастополе

Москва, 15 апреля. Стало известно, в какую сумму обойдется программа технического перевооружения Севастопольского морского завода, который ранее принадлежал президенту Украины Петру Порошенко. Как сообщил директор филиала «Севастопольский морской завод» АО «ЦС «Звездочка» Владимир Баженов, на эти цели направят около двух миллиардов рублей.

В 2015 году предприятие было национализировано властями РФ в пользу Севастополя. Сейчас завод является филиалом завода «Звездочка» (Северодвинск). Программа восстановления «Севморзавода» состоит из двух этапов: технического перевооружения и модернизации.

«Первой реализуется программа техперевооружения, мы должны ее завершить до середины 2020 года. Эта программа составляет порядка двух миллиардов рублей. Сейчас ею охвачено порядка 50%», — сказал Владимир Баженов в комментарии РИА Новости.

Он добавил, что под техническим перевооружением подразумевается закупка станков и другого необходимого оборудования. По словам Баженова, нужно также восстановить и модернизировать сухие доки, краны, технологическое оборудование.

Директор отметил, что часть работ уже выполнена, и восстановление завода продолжится.

Ранее сообщалось, что после техперевооружения и модернизации «Севморзавод» должен стать главной базой для ремонта судов Черноморского флота. Завод располагается на двух площадках, общая площадь которых составляет 53 гектара. Предприятие имеет два сухих дока и специализированные цехи по ремонту корпуса, изготовлению систем и трубопроводов, корпусных конструкций и судового оборудования.