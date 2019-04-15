ЕС ратифицировал поправки к Газовой директиве по морским газопроводам

Брюссель, 15 апреля. Поправки к Газовой директиве Европейского союза, которые касаются работы морских газовых проводов и, следовательно, распространятся на «Северный поток — 2», когда проект начнет работать, в понедельник были ратифицированы Советом стран ЕС, что является последней фазой процесса официального согласования документа.

Утверждение прошло без обсуждения текста законодательного проекта, говорится в материалах Совета стран ЕС по сельскому хозяйству, который и принял директиву.

Ожидается, что обновленный закон вступит в силу через почти три недели после опубликования в официальном журнале Европейского союза. Государствам ЕС дается девять месяцев на внедрение новых правил в национальное законодательство.

Согласно закону, новые и действующие газовые проводы из третьих стран в ЕС в территориальных морях государств ЕС должны будут соответствовать определенным регламентам, которые на сегодняшний день распространяются на наземные трубы.

Компания-оператор Nord Stream 2 AG, сформированная для возведения и эксплуатации «Северного потока — 2», принадлежит российскому «Газпрому», который намерен прокачивать голубое топливо по этой трубе.

Напомним, в начале этого месяца глава министерства энергетики России Александр Новак заверил, что проект строительства газопровода «Северный поток — 2» будет выполнен, несмотря на изменения Газовой директивы ЕС.