Стало известно, как Пугачева помогла семье Началовой

Я переделала свой пост. Не ставлю в виде картинки тот, что я увидела сегодня в инстаграм , с «поздравлением» Аллы Борисовны сквозь призму беды, случившейся с Юлией Началовой. Но молчать не буду. Мое мнение на этот счет следующее- это возмутительно и мерзко так обижать любимую, талантливую, уникальную певицу Аллу Борисовну. Для тех, кто создал данный троллинг хочу пояснить- Алла Пугачева отозвалась на Юлину трагедию на следующий день, после смерти. Она письменно обратилась в компетентные органы власти с просьбой о помощи в захоронении певицы Юлии Началовой. И ничего, кроме благодарности к семье А Пугачевой и М Галкина семья Началовых не испытывает. От меня лично- с наступающим, Примадонна!!! Всегда с восхищением, ваша поклонница, Анна Исаева. #аллапугачева #сблагодарностью #снаступающим @alla_orfey

A post shared by Исаева Анна (@isaeva.anya) on Apr 14, 2019 at 5:10am PDT