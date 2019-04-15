Стало известно, как Пугачева помогла семье Началовой

Москва, 15 апреля. Известная российская эстрадная исполнительница Алла Пугачева помогла семье певицы Юлии Началовой, которая скончалась в возрасте 38 лет, с похоронами. Об этом рассказала ее PR-директор Анна Исаева.

На своей странице в социальной сети Instagram она поделилась, что Пугачева отреагировала на смерть Началовой на следующий день.

«Она письменно обратилась в компетентные органы власти с просьбой о помощи в захоронении певицы Юлии Началовой», — написала Исаева и поздравила примадонну с юбилеем.

Пугачева одна из первых прокомментировала трагедию и выложила в соцсети фотографию певицы, назвав ее «светлой, доброй и бесконечно талантливой девочкой».

Напомним, 11 марта Началову госпитализировали в больницу Москвы, спустя несколько дней ее экстренно перевели в другое медучреждение. Состояние здоровья исполнительницы резко ухудшилось после повреждения ноги. Ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Столичные врачи сделали операцию, но ослабленный организм не выдержал нагрузки, и сердце артистки остановилось. Певица ушла из жизни на 39-м году жизни. Пиар-директор Началовой Анна Исаева подтвердила, что именно сепсис стал причиной смерти певицы.

Похороны Началовой прошли на Троекуровском кладбище 21 марта. Федеральное агентство новостей следило за траурной церемонией и пообщалось со звездами российской эстрады, которые болезненно восприняли новость о смерти певицы. Филипп Киркоров заявил, что что Началова была очень талантливой исполнительницей, и у нее было много планов. Дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные приехали на кладбище с алыми розами и подарили исполнительнице на прощание игрушечного тигренка — любимое животное певицы. По словам Аскольда, Юля была улыбчивым и счастливым человеком. Он напомнил, что часто принимал участие с певицей в разных передачах.

Ранее менеджер Началовой Анна Исаева опубликовала видеоролик, который был сделан за несколько месяцев до смерти артистки. По ее словам, на видео исполнительница готовится к выступлению в одной из телевизионных программ.