Стало известно, как Пугачева помогла семье Началовой
Москва, 15 апреля. Известная российская эстрадная исполнительница Алла Пугачева помогла семье певицы Юлии Началовой, которая скончалась в возрасте 38 лет, с похоронами. Об этом рассказала ее PR-директор Анна Исаева.
На своей странице в социальной сети Instagram она поделилась, что Пугачева отреагировала на смерть Началовой на следующий день.
«Она письменно обратилась в компетентные органы власти с просьбой о помощи в захоронении певицы Юлии Началовой», — написала Исаева и поздравила примадонну с юбилеем.
Пугачева одна из первых прокомментировала трагедию и выложила в соцсети фотографию певицы, назвав ее «светлой, доброй и бесконечно талантливой девочкой».
Я переделала свой пост. Не ставлю в виде картинки тот, что я увидела сегодня в инстаграм , с «поздравлением» Аллы Борисовны сквозь призму беды, случившейся с Юлией Началовой. Но молчать не буду. Мое мнение на этот счет следующее- это возмутительно и мерзко так обижать любимую, талантливую, уникальную певицу Аллу Борисовну. Для тех, кто создал данный троллинг хочу пояснить- Алла Пугачева отозвалась на Юлину трагедию на следующий день, после смерти. Она письменно обратилась в компетентные органы власти с просьбой о помощи в захоронении певицы Юлии Началовой. И ничего, кроме благодарности к семье А Пугачевой и М Галкина семья Началовых не испытывает. От меня лично- с наступающим, Примадонна!!! Всегда с восхищением, ваша поклонница, Анна Исаева. #аллапугачева #сблагодарностью #снаступающим @alla_orfey
Напомним, 11 марта Началову госпитализировали в больницу Москвы, спустя несколько дней ее экстренно перевели в другое медучреждение. Состояние здоровья исполнительницы резко ухудшилось после повреждения ноги. Ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Столичные врачи сделали операцию, но ослабленный организм не выдержал нагрузки, и сердце артистки остановилось. Певица ушла из жизни на 39-м году жизни. Пиар-директор Началовой Анна Исаева подтвердила, что именно сепсис стал причиной смерти певицы.
Похороны Началовой прошли на Троекуровском кладбище 21 марта. Федеральное агентство новостей следило за траурной церемонией и пообщалось со звездами российской эстрады, которые болезненно восприняли новость о смерти певицы. Филипп Киркоров заявил, что что Началова была очень талантливой исполнительницей, и у нее было много планов. Дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные приехали на кладбище с алыми розами и подарили исполнительнице на прощание игрушечного тигренка — любимое животное певицы. По словам Аскольда, Юля была улыбчивым и счастливым человеком. Он напомнил, что часто принимал участие с певицей в разных передачах.
Ранее менеджер Началовой Анна Исаева опубликовала видеоролик, который был сделан за несколько месяцев до смерти артистки. По ее словам, на видео исполнительница готовится к выступлению в одной из телевизионных программ.