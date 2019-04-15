Пользователи Сети высмеяли «прощальный» танец Порошенко

Киев, 15 апреля. Президент Украины Петр Порошенко устроил танцы на сцене перед стадионом «Олимпийский» во время митинга. Пользователи Сети высмеяли танцевальные навыки главы Украины.

В воскресенье на стадионе «Олимпийский» в Киеве должны были состояться дебаты двух кандидатов на пост президента Украины – Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского. Однако последний отказался прийти на дебаты.

Порошенко не терял время даром и устроил очередной митинг, порадовав собравшихся «зажигательным» танцем и песней «Ти ж мене підманула». Пользователи социальных сетей высмеяли танцевальные па Порошенко, а также напомнили танцующему президенту о разрухе и кризисе в стране.

«Главный клоун страны, пир во время чумы», — отметила Тамара Бабьюк.

«Гарант дает прощальный концерт», — пишет Елена Лебедева.

«Ну дает, слов нет! В стране война, люди в нищете, а он на сцене танцует», — возмутилась Лидия Енчу.

Другие же сравнили танцующего Порошенко с Борисом Ельциным, который тоже любил танцевать на сцене. Пользователи отметили, что экс-президент России танцевал зажигательнее.

«У Ельцина лучше получалось», — заявил пользователь DONBASS.

Кроме того, пользователи решили, что танцы Порошенко перед вторым туром президентских выборов на Украине свидетельствуют об «агонии» нынешнего президента Украины, который не хочет покидать свой пост.

«Шоу продолжается… Противно смотреть. Это же надо так опуститься. Похоже на предсмертную агонию», — пишет Оксана Фою.

Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По данным ЦИК страны, юморист и шоумен Владимир Зеленский одержал победу с результатом 30,24% голосов, Порошенко поддержали 15,95% граждан. Второй тур выборов назначен на 21 апреля. Согласно социологическим опросам, Зеленского готовы поддержать большинство избирателей.

Ранее в городах Украины появились загадочные плакаты с изображением действующего президента страны. На скандальных плакатах изображен затылок уходящего Порошенко, который сопровождает слово «Конец». В полиции заявили, что снимут плакаты, потому что они размещены с нарушением законодательства.