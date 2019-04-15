Сирия, 15 апреля. Российские ВКС провели боевые вылеты в Южном Идлибе. Силы коалиции доставили грузовики с техникой и оборудованием в Хасаку. Боевики ССА** обнаружили цистерну с оружием на севере Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли точечные удары по опорным пунктам боевиков в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: приступили к ответным обстрелам укреплений исламистов на границах «Большого Идлиба».

«Сирийская свободная армия» (ССА): обнаружила цистерну с оружием YPG северо-западнее Аль-Баба в Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: понесла потери под ударами артиллерии САА на юге Идлиба.

Международная коалиция: направила около 300 грузовиков с оборудованием и техникой на позиции курдов в Хасаке.

Провинция Алеппо

Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) приступила к ответному обстрелу укрепрайонов боевиков на западе Алеппо. Артиллерийские дивизионы войск САР открыли огонь по зонам дислокации исламистов на подступах к населенным пунктам Анадан, Хрейтан и Кафр-Хамра, контролируемым силами террористического объединения «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***. Напомним, накануне исламисты, дислоцирующиеся в этом районе, нанесли ракетные удары по кварталам административного центра провинции, что привело к гибели гражданских лиц. По последним данным, опубликованным новостным порталом Irib News, в результате обстрелов улицы Нил и квартала Халидия были убиты как минимум 11 человек, в том числе женщины и дети. Кроме того, пострадали жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.

Между тем военный источник в сети Twitter (QalaatAlMudiq) заявил о том, что в городе Ахтарин, расположенном на северо-западе от Аль-Баба, силами «Сирийской свободной армии» (ССА) была обнаружена цистерна со спрятанным в ней оружием. Активисты оппозиции полагают, что вооружение принадлежало радикалам из Отрядов народной самообороны (YPG), осуществляющим подпольную деятельность на территориях, оккупированных протурецкими вооруженными формированиями, в рамках операции «Гнев оливок».

Провинция Идлиб

Интернет-портал Step News Agency сообщает о том, что на юге Идлиба вновь отмечаются взаимные обстрелы между правительственными войсками и исламистами вооруженной оппозиции. Под ударом оказались военные объекты джихадистов недалеко от города Хан-Шейхун, передает Twitter-канал (QalaatAlMudiq). В результате перестрелок боевики понесли потери как в живой силе, так и в военной технике. По данным информационного агентства Al Majd, силы САР выпустили порядка 40 ракет по объектам террористов. На это Сирийскую арабскую армию (САА) подвигли непрекращающиеся провокации «Джебхат Ан-Нусры» в демилитаризованной зоне, которая была сформирована на границе «Большого Идлиба» в рамках российско-турецкого Меморандума от 17 сентября.

Тем временем военный источник в сети Twitter (smmsyria) сообщает о том, что российская авиация возобновила боевые вылеты в зонах контроля джихадистов, нанеся точечные авиаудары по расположениям боевиков на окраинах Арихи. Сведения о нанесенном «Тахрир Аш-Шам» уроне в настоящий момент уточняются.

Провинция Хама

Новостной портал Masar Press Agency сообщает о том, что правительственные подразделения вновь столкнулись с исламистами незаконных бандгрупп на линии разграничения сил сторон. Артобстрелы Сирийской арабской армии (САА) пришлись по позициям боевиков «Джебхат Ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Аз-Зияра и Зайзун на северо-западе от административного центра провинции. Никакой информации о потерях радикалов в живой силе или военной технике пока не поступало. Twitter-канал (HalabTodayTV) передает, что к северу от Хамы недалеко от Аль-Латамины также отмечаются вооруженные стычки между силами САР и отрядами группировки «Джейш Аль-Изза».

Провинция Хасака

Курдский военный источник в сети Twitter (RojavaCudi) сообщает о том, что порядка 300 грузовиков международной коалиции с техникой и оборудованием въехали на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) через пограничный переход «Семелка». Военный конвой направляется в сторону опорных пунктов «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в районе города Камышлы, расположенного на севере провинции. Местные активисты полагают, что доставленное снаряжение будет задействовано для укрепления военных объектов курдов и коалиции. Напомним, накануне поступали сведения о том, что Соединенные Штаты готовятся к реконструкции еще одной базы в соседней провинции Ракка с целью ее дальнейшего использования.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)