Савченко назвала «смешным и гадким» выступление Порошенко в «Олимпийском»

Киев, 15 апреля. Обвиняемая в подготовке теракта на Украине депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала «смешным и гадким» выступление действующего президента страны Петра Порошенко на стадионе «Олимпийский». Об этом она заявила на заседании суда в городе Бровары.

Савченко с иронией отреагировала на так называемые «дебаты» Порошенко на стадионе «Олимпийский», на которые Владимир Зеленский — оппонент главы государства на выборах — не пришел.

«Бегать с рупором желто-голубым – это очень хорошо, показывать, что ты с народом — тоже очень хорошо. Не хватало только грейдера, чтобы он вылез, как в 2014 году, и начал снова делать революцию, — выразила мнение украинский депутат. — Как он пришел к власти в 2014. Это было смешно и гадко».

Она подчеркнула, что ее утомила действующая украинская власть. Савченко выступила за изменение в стране, передает РИА Новости.

«Я за будущее», — приводит ее слова «Газета.ru».

Дебаты между кандидатами на пост президента страны были запланированы на 19 апреля, однако Порошенко накануне поменял дату на 14 апреля и приехал в «Олимпийский». Зеленского на стадионе он так и не дождался, поэтому воспользовался возможностью провести избирательную агитацию, а также ответить на вопросы журналистов.

Перед уходом он спел песню «Ты ж меня обманула», а затем направился со своими сторонниками фотографироваться под марш украинских националистов​​​.

Первый тур выборов на Украине прошел 31 марта. Зеленский и Порошенко набрали наибольшее количество голосов — 30,24% и 15,95% соответственно. Второй тур запланирован на 21 апреля.