В Совфеде отреагировали на угрозы Киева захватить прокладывающие «Северный поток — 2» суда

На Украине предложили «захватывать» суда, с которых происходит прокладка «Северного потока — 2». Об этом заявил украинский политолог Михаил Гончар.

«Нужно высаживать «десант» и захватывать «в плен» суда, которые укладывают «Северный поток — 2» в Балтийском море, и препятствовать работам, пока не будут освобождены все украинские пленники Кремля — политические заключенные, заложники на оккупированных территориях, военнопленные», — написал Гончар в своем блоге.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей возмутился формулировкам украинца.

«Я прошу прощения, но мне сложно охарактеризовать подобные заявления иначе, кроме как пацанской выходкой. Предложение задерживать суда… Украинские политики что, живут в каком-то бандитском мире?» — говорит российский парламентарий.

Сенатор также преподал Гончару урок географии и напомнил, что у Украины нет прямого выхода в Балтийское море.

«Во-вторых, Украина для того, чтобы задерживать суда в Балтике, сначала должна туда попасть. Помимо Черного моря, у Украины другой морской границы нет. То есть ей пришлось бы через Черное море войти в Средиземное, обогнуть запад Европы и только тогда попасть в район Балтики, где работают трубоукладчики. Это же смешно. Я думаю, это заявление было сделано исключительно для того, чтобы привлечь к себе внимание. Никаких реальных угроз за ним не последует», — считает первый зампред комитета СФ по международным делам.

По его мнению, Киев уже изрядно утомил Брюссель. Политик предположил, что в Европе сожалеют о том, что в свое время поддержали действующую украинскую власть.

«Европа на самом деле устала от этих глупостей. Мне кажется, страны ЕС уже не раз пожалели, что связались с проектом «Украина», — подытожил Владимир Джабаров.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев будет и дальше предпринимать попытки блокировать строительство «Северного потока — 2». Впрочем, экспертное сообщество отмечает, что Украине не удастся сорвать реализацию проекта, это не смогли сделать даже США.