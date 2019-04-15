Москва, 15 апреля. Спев отрывок из песни «Ти ж мене підманула» после несостоявшихся дебатов с шоуменом Владимиром Зеленским, действующий президент Украины Петр Порошенко подсознательно объявил о своей капитуляции, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Об этом говорится на сайте российского парламента.

Ранее глава Украины пригласил вышедшего вместе с ним во второй тур президентских выборов шоумена на стадион «Олимпийский» в Киеве для проведения дебатов. Когда его оппонент не приехал, Порошенко спел песню «Ти ж мене підманула» («Ты ж меня обманула»), а после отправился со своими сторонниками фотографироваться под марш украинских националистов.

«По Фрейду сегодня действующий президент Украины Петр Порошенко объявил о своей капитуляции, спев отрывок из песни «Ти ж мене підманула», — сказал Володин.

Володин объяснил, кому адресовал песню «потерявший разум» Порошенко. По его словам, песня, которую Порошенко посвятил не пришедшему на дебаты Зеленскому, «на самом деле была адресована Украине и ее народу». Председатель Госдумы подчеркнул, что подсознательно Порошенко высказал обиду населению и стране, которые отказались поддерживать его кандидатуру на выборах главы государства.

Как пишет «ФедералПресс», Володин напомнил, что продолжение песни звучит: «Ти ж мене, молодого, з ума-розуму звела» («Ты ж меня, молодого, с ума-разума свела»). Спикер парламента считает, что это тоже характеризует Порошенко, «потерявшего разум».

Напомним, второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. По результатам обработки электронных и бумажных протоколов кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко выходят во второй тур выборов главы государства с 30,24% и 15,95% голосов избирателей соответственно. Все члены ЦИК подписали официальные итоги, установленные на основании протокола о результатах выборов президента, кандидаты могут официально приступить к агитации.

Напомним, ранее Зеленский предложил Порошенко провести дебаты перед вторым туром президентских выборов на киевском стадионе «Олимпийский» и сдать анализы на предмет содержания наркотиков и алкоголя в крови. Действующий президент принял предложение кандидата от партии «Слуга народа». Зеленский предложил Юлии Тимошенко, которая заняла третье место в первом туре президентских выборов, стать ведущей дебатов, однако она отказалась.