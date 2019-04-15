Стилист Пугачевой рассказал, из-за чего певица может упасть в обморок

Москва, 15 апреля. Стилист эстрадной российской исполнительницы Аллы Пугачевой Алишер рассказал о редком виде аллергии артистки. По его словам, певице не нравятся слишком яркие цвета.

Как отметил имиджмейкер примадонны российской эстрады, Пугачева не любит яркие цвета, а при виде их чуть ли не падает в обморок. Впрочем, он обратил внимание на то, что артистка активно борется с неприязнью к ярким цветам.

«Если бы я все время делал для Аллы Борисовны исключительно черные вещи, я бы долго рядом с ней не протянул, сбежал бы», — пошутил он.

Алишер также сказал, что помогает Пугачевой полюбить яркие вещи, пишет KP.ru.

Напомним,15 апреля эстрадная исполнительница Пугачева отмечает 70-летие. Артистка планирует в понедельник дать концерт на сцене Кремлевского дворца.

Президент РФ Владимир Путин тепло поздравил Пугачеву с днем рождения и назвал ее эталоном профессионализма.

Ранее деятели искусства оценили вклад Пугачевой в российскую музыкальную индустрию. Как отметил отечественный композитор, автор песен и музыкант Александр Розенбаум, Пугачева в свое время «перевернула» советскую песню, впрочем, шоу-бизнес в целом.

Ранее социологи провели исследования и определили, что больше остальных россиянам нравится песня «Миллион алых роз» — за нее проголосовали 19% меломанов. Второе и третье место в опросе заняли композиции «Позови меня с собой» и «Этот мир придуман не нами» — 18% и 15,5% соответственно.