В Госдуме назвали условие выплаты Россией долга Совету Европы

Член комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Российская Федерация не будет выплачивать Совету Европы долг в 60 миллионов евро, пока не будут восстановлены ее права в работе организации.

Ранее «Известия» со ссылкой на некий осведомленный дипломатический источник сообщили, что Москва якобы готова выплатить ПАСЕ долг в размере 60 миллионов евро. Он скопился после того, как в июне 2017 года Россия приостановила выплату взносов в Парламентскую ассамблею в связи с лишением ряда российских парламентариев права голоса в организации. Это произошло из-за позиции россиян по поводу присоединения Крыма к РФ.

Отметим, на апрельской сессии Совет Европы большинством голосов принял резолюцию, в которой призвал российскую сторону сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет организации.

Комментируя сообщение источника «Известий», член комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «Россия будет унижаться в том случае, если будет платить, но не будет принимать участие в повседневной работе ПАСЕ».

«Пока не будут учтены все права России, пока не будет восстановлено ее участие в работе организации, Москва платить не будет. Без полноправного участия Российской Федерации, Парламентская ассамблея Совета Европы не может работать в полную силу, и поэтому мы им необходимы. Я понимаю иронию наших граждан, но нужно понимать, что ПАСЕ имеет вес в международной политике, и участие России делает организацию сильнее. Поэтому нам необходимо научиться взаимодействовать. В Европе чувствуют авторитет России, с ней считаются, и мы видим ту борьбу, которую ведут против нас, но все равно нужно находить точки соприкосновения. Однако, если они хотят нашего возвращения, пусть восстанавливают в правах наших парламентариев», — сказал депутат.

Напомним, ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова, комментируя данную резолюцию, отметила, что Москва может участвовать в заседаниях ПАСЕ только при условии полноправного членства в Ассамблее.

В то же время спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москва вернется в эту структуру только после принятия принципиальных решений, полумер здесь недостаточно.