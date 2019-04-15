Киев, 15 апреля. На Украине пригрозили «ударом» по газопроводу «Северный поток — 2». Экс-глава центра «НОМОС» Михаил Гончар в своем блоге предложил «высаживать десант и захватывать в плен суда», которые укладывают газопровод в Балтийском море, передает «ПолитНавигатор».

По его мнению, такой шаг Киева стал бы «асимметричным ответом» на приговор Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, которых Севастопольский городской суд признал виновными в подготовке диверсий в городе-герое и приговорил к лишению свободы сроком на 14 лет. Гончар упрекнул западных партнеров Украины в бездействии по освобождению диверсантов, а также «нежелании» усиливать санкции в отношении России. По его мнению, Москва якобы «платит» Западу «Северным потоком — 2».

Поэтому он предложил Киеву предпринять так называемые «асимметричные действия» против России, которые заключаются в «ударе» по проектам «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

«Нужно высаживать десант и захватывать в плен суда, которые укладывают «Северный поток — 2» в Балтийском море, и препятствовать работам, пока не будут освобождены все украинские пленники Кремля — политические заключенные, заложники на оккупированных территориях, военнопленные», — цитирует издание слова Михаила Гончара.

Напомним, диверсионно-террористическая группа Минобороны Украины, в которую входили Владимир Дудка, Алексей Бессарабов и Дмитрий Штыбликов, была задержана в ноябре 2016 года. По версии обвинения, они готовили диверсии на важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода из России в Европу по дну Балтийского моря. Газопровод протянется через территорию РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Против строительства российского газопровода в Европу выступают США и Украина. Киев боится потерять прибыль от транзита российского газа, Вашингтон же планирует продавать Европе свой сжиженный газ. При этом, по оценкам экспертов, «Северный поток — 2» обеспечит надежное и более выгодное энергоснабжение стран Европейского союза, многие из которых высказались за строительство газопровода. В ЕС отмечали, что проект не увеличивает зависимость Брюсселя от Москвы, а, напротив, повышает энергетическую безопасность стран Евросоюза.