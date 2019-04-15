Военные РФ в Сирии зафиксировали два нарушения в Алеппо и Латакии

Дамаск, 15 апреля. Российские военные за прошедшие сутки зафиксировали два нарушения режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике, турецкие — восемь. Об этом сообщается в информационном бюллетене, опубликованном в понедельник на сайте Минобороны РФ.

По имеющимся данным, российская сторона зафиксировала два случая стрельбы в провинциях Алеппо и Латакия.

«Турецкой частью представительства зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — шесть, Идлиб — один, Хама — один», — следует из документа.

В оборонном ведомстве также сообщили, что за прошедшие 24 часа было проведено две гуманитарные акции в провинциях Дамаск и Дэйр-эз-Зор.

За сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались, добавили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что лагерь «Эр-Рукбан» в САР за сутки покинули более 1,3 тысячи беженцев.