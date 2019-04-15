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В МИД РФ рассказали о помощи Венесуэле в расследовании атаки на энергообъекты

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В МИД РФ рассказали о помощи Венесуэле в расследовании атаки на энергообъекты

Москва, 15 апреля. Россия оказывает всю необходимую помощь Венесуэле в расследовании атаки на энергообъекты страны, заявил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов.

Атака на энергетические объекты Венесуэлы была совершена 7 марта. По данным правительства страны, нападение было совершено из-за рубежа.

Сыромолотов обратил внимание, что основные электрораспределительные станции Венесуэлы были оснащены западным оборудованием. При атаке было оказано комплексное дистанционное воздействие на системы управления и контроля станций.

«Разумеется, что все алгоритмы работы и уязвимые места этого оборудования и соответствующих систем были хорошо известны непосредственным организаторам этой атаки», — уточнил дипломат.

В МИД РФ рассказали о помощи Венесуэле в расследовании атаки на энергообъекты

В МИД Рф подчеркнули, что на организаторах и заказчиках этой диверсии лежит ответственность за гибель людей, в частности тех, кто находился в больницах во время блэкаута.

«Оказываем венесуэльским друзьям всю необходимую помощь на основании обращений законного правительства», — приводит его слова РИА Новости.

8 апреля легитимный президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о плане восстановления системы электроснабжения страны. Он добавил, что  это произошедшее в марте было «кибератакой против венесуэльской электрической системы», осуществленной из Чикаго и Хьюстона.

Лидер Венесуэлы призвал всех граждан страны усилить бдительность. Он подчеркнул, что аварии, которые произошли 7 и 25 марта, «были нанесены, чтобы свести с ума страну».

Автор: Катерина Иванова
Источник: РИА Новости
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