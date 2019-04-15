«Ставропольский бройлер» подал в суд на Малышеву

Москва, 15 апреля. Российская компания «Ставропольский бройлер», которая входит в крупный агрохолдинг «Ресурс», подала судебный иск к редакции телевизионной передачи «Здоровье с Еленой Малышевой» и Первому каналу. Об этом свидетельствуют материалы картотеки арбитражных дел судов Москвы.

Однако к настоящему моменту предмет и суть претензий «Ставропольского бройлера» не известна. Иск был подан 11 апреля, его рассмотрит судья Ольга Никонова, занимающаяся делами, связанными с интеллектуальной собственностью и защитой деловой репутации, пишет РИА Новости.

Отметим, в 2017 году выпуск передачи «Здоровье» был посвящен исследованию цыплят-бройлеров популярных брендов. Тогда в образце марки «Благояр», которая принадлежит группе агропредприятий «Ресурс», сотрудниками «Роскачества» была обнаружена сальмонелла.

Малышева неоднократно оказывалась в центре скандала из-за телевизионной программы «Здоровье». К примеру, в начале апреля заслуженный врач РФ Дмитрий Мохов упрекнул ее в распространении информации, которая порочит достоинство всех российских остеопатов. Он подчеркнул, что слова телеведущей об отсутствии остеопатии в РФ как медицинской специальности его возмутили и оскорбили. Мохов направил руководству Первого канала письмо, однако пока, по его словам, никакой реакции не последовало. В соцсети Instagram Малышева ответила на обвинения со стороны Мохова. Он заметила, что в РФ есть очень много людей, называющих себя остеопатами, но не имеющих диплома врача.

Также в середине февраля в эфир вышла программа, посвященная женским репродуктивным органам. В этом выпуске с песней выступила известная актриса Светлана Галка в костюме матки.

Своим мнением по поводу скандальных историй, связанных с шоу на Первом канале, поделился и автор передачи «Малахов+» Геннадий Малахов. По его мнению, Малышевой выгодны скандалы, так как они повышают рейтинги передачи «Здоровье».

Ранее известная телеведущая рассказала про упражнения, которые, по ее словам, должны обеспечить «потрясающий секс». Соответствующий пост она разместила в своем профиле в Instagram.