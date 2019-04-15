Москва, 15 апреля. Российские корабли наблюдают за вошедшим в акваторию Черного моря эсминцем Военно-морского флота США «Росс», об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

Как рассказали в оборонном ведомстве, силы ЧФ РФ непрерывно следят за американским эсминцем в Черном море. После захода в акваторию «Росс» взяли под контроль береговые радиотехнические средства российского флота. Кроме того, за действиями американских военных наблюдают патрульный корабль «Василий Быков» и разведывательный корабль «Иван Хурс».

Напомним, в последние годы активность НАТО у границ России растет. Североатлантический альянс оправдывает свои действия якобы «сдерживанием российской агрессии». Как пишет «Газета.ru», в Москве неоднократно заявляли, что Россия не представляет угрозы для других государств.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия однозначно негативно относится к усилению активности НАТО в Черноморском регионе. Избыточное присутствие сил Альянса в Черном море подрывает региональную стабильность, считает он.

По словам замминистра иностранных дел РФ, Россия примет все необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с избыточной активностью НАТО в регионе, и пообещал реагировать на усиление активности НАТО в Черном море. Грушко подчеркнул, что Москва следит за тем, как будет развиваться планирование в Альянсе по усилению присутствия в этом регионе. Замглавы МИД РФ выразил уверенность, что стабильность в Черноморском регионе должна достигаться только за счет сотрудничества причерноморских стран.

Напомним, в Черном море завершились учения НАТО под командованием Румынии. В маневрах принимали участие 14 кораблей Турции, Нидерландов, Канады и Болгарии. Ранее моряки Североатлантического альянса отработали отдельные элементы на учениях в Черном море совместно с Украиной и Грузией.

В ответ на учения Альянса Черноморский флот России также провел учения в Черном море. Российские морские пехотинцы отработали погрузку бронетранспортеров и личного состава на большой десантный корабль «Азов», а также выход машин на плав для высадки десанта на незнакомый участок побережья. Группа кораблей флота была усилена большим ракетным катером «Шуя», малым ракетным катером «Р-60» и малым противолодочным кораблем «Суздалец». В отряд также вошел противодиверсионный катер «Кинель».