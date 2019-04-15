МИД РФ назвал возможную цель американца, пронесшего мину в «Шереметьево»

Москва, 15 апреля. Сотрудник американского посольства, который намеревался пронести взрывное устройство на борт самолета в столичном «Шереметьево», мог выполнять задание по тестированию безопасности контрольных механизмов на границе. Об этом в понедельник заявил заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Российский дипломат не исключил, что, «прикрываясь иммунитетом и покидая РФ по окончании командировки, сотрудник посольства США мог выполнять задание по тестированию надежности контрольных механизмов на границе», передает РИА Новости.

Заместитель руководителя МИД России назвал такое поведение американца «особенно странным», отметив, что это серьезное нарушение.

«Он, естественно, не мог не понимать, что артиллерийская мина в багаже — пусть и пустая, но со следами взрывчатки внутри и взрывателем — это очень серьезное нарушение», — подчеркнул дипломат, рассказывая о возможной цели американца.

В МИД выразили надежду, что в будущем «такие инциденты не повторятся».

Напомним, в начале марта этого года на входе с улицы в терминал столичной воздушной гавани «Шереметьево» при просвечивании багажа сотрудника американского посольства был найден предмет, похожий на мину. На место моментально прибыли саперы и подтвердили, что это на самом деле взрывное устройство, но без взрывчатого вещества, хотя его следы были зафиксированы внутри корпуса.