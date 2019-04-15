Британские моряки-наркоманы рискуют развязать третью мировую войну

Морально-психологическое состояние моряков британского военного флота повышает риск возникновения серьезного военного конфликта. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил вице-президент Академии геополитических проблем капитан первого ранга Константин Сивков.

Британская газета The Independent пишет о том, что семеро британских моряков из-за употребления кокаина сорвали операцию по слежке за российскими подлодками в Арктике и полярных водах. Подлодка HMS Talent должна была отплыть из Девенпорта в пятницу, 12 апреля, но до сих пор остается на приколе. В Минобороны Великобритании уже подтвердили инцидент, отметив, что это «большое затруднение» для командования ВМС королевства.

«Я думаю, они еще с собой на борт кокаин прихватили. Это очень опасное явление, поскольку им может взбрести в голову что угодно», — заявил Константин Сивков.

По его словам, особенно опасно, когда команда пребывает под действием психотропных веществ во время выполнения задач в открытом море.

«Это может привести, что самое вероятное, к катастрофе на самой подводной лодке. А следовательно, и к радиационному заражению значительных морских территорий. Это также может иметь политические последствия. Поскольку при таком состоянии команды нельзя исключить несанкционированного применения оружия», — заявил собеседник ФАН.

Наиболее вероятен несанкционированный пуск торпеды, но возможен и пуск ракеты с ядерной боеголовкой, считает эксперт.

«Но это должно быть уже коллективное помешательство, поскольку ракету так просто не выпускают. Ну а в целом данный факт — свидетельство, что на британском подводном флоте серьезные проблемы», — констатировал Сивков.

Когда не стесняясь признаются в том, что наркоманы есть даже на борту атомных субмарин, — это признак того, что военно-морской флот Великобритании находится в неблагополучном состоянии, считает капитан первого ранга.

«Что-то там не в порядке с морально-психологическим состоянием личного состава. Хотя именно этот флот всегда был образцовым — как в прошлые века, так и совсем недавно, в XX столетии», — недоумевает собеседник ФАН.

По его словам, третья мировая война вряд ли начнется от случайного пуска одной ракеты.

«Ее, скорей всего, собьют, возможно, уничтожат и саму подлодку, а потом будут разбираться, что стало причиной, был ли преднамеренный запуск. Серьезнее опасность, если будет произведен групповой запуск «томагавков». Тогда может быть нанесен серьезный ущерб России или какой-то иной стране, что, конечно, повышает риск ответного ядерного удара и даже третьей мировой войны», — резюмировал эксперт.

Между тем британские пользователи соцсетей в связи с инцидентом критикуют собственный военно-морской флот.