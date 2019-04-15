ПФР назвал способы сделать пенсию максимально высокой

Москва, 15 апреля. Официальное трудоустройство способствует максимальному повышению будущей пенсии, рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда России.

Как пишет News.ru, важно следить за отчислениями на пенсию со стороны работодателя. Это можно сделать по выпискам из лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования. Кроме этого, россияне имеют возможность самостоятельно делать отчисления, используя программу государственного софинансирования пенсионных накоплений и добровольное ОПС.

Также для увеличения пенсии можно предоставить в ПФР справки о зарплате за любые пять лет подряд до 2002 года. На повышение выплат может повлиять и отложенный выход на пенсию.

Напомним, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев ранее поддержал предложение руководства Госдумы о поправках в законопроект о перерасчете надбавок к пенсиям малообеспеченных пенсионеров.Теперь кабинету министров необходимо будет утвердить для всех регионов единую методику расчета прожиточного минимума. При этом важно, чтобы он не оказался занижен при установлении доплат.

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал, кто может претендовать на перерасчет пенсии. По его словам, в первую очередь речь идет о жителях регионов, где сосредоточено большое количество вредных промышленных производств. Ионин привел в пример выплату в размере 370 тысяч рублей жителю Свердловской области. Во столько был оценен его неучтенный стаж работы на Крайнем Севере во время перерасчета пенсии.