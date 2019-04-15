Джабаров оценил заявление командующего силами НАТО в Европе о России

Москва, 15 апреля. Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти заявил, что Запад не способен понимать и просчитывать действия Москвы. По его словам, Североатлантический альянс не может оценить действия России так же, как это происходило во время холодной войны.

Генерал рассказал, что время, когда стороны понимали друг друга, ушло. Скапаротти уточнил, что неотъемлемой частью сдерживания являются двухсторонние контакты, диалог. Военный призвал к взаимопониманию, которое может снизить вероятность возникновения военных конфликтов. Для этого, по его словам, государствам НАТО нужно более плотно общаться с российской стороной.

В Совфеде оценили заявление командующего силами НАТО в Европе о РФ. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова генерала НАТО. Как пишет RT, он уточнил, что приятно слышать подобные заявления, исходящие от представителей стран Запада.

«На Западе наконец возобладал здравый смысл. Ситуация в наших отношениях с НАТО, США в последнее время доходит просто до абсурда. Во всем, что в мире было плохо, винили Россию», — подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что Москву причисляли и к странам-агрессорам, и к государствам, дестабилизирующим ситуацию в Европе.

«Мне кажется, пора остановиться», — добавил сенатор.

Джабаров считает, если за заявлением генерала НАТО последуют практические шаги, то напряженность в отношениях Москвы и Североатлантического альянса понемногу будет ослабевать.

Напомним, ранее о диалоге НАТО и России высказалась заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер. Она отметила, что у НАТО и России много разногласий, но Североатлантический альянс «большое внимание обращает на диалог». Гетемюллер подчеркнула, что атмосфера в настоящее время значительно отличается от того, что было во время холодной войны. Заместитель генсека НАТО также напомнила, что в период холодной войны в Европе постоянно находилось около 400 тысяч американских военнослужащих. Сейчас контингент США в Европе составляет 62 тысячи человек.