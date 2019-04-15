Пьяная мать заживо сожгла четырехлетнего сына в Забайкалье
Чита, 15 апреля. Нетрезвая жительница Забайкалья после конфликта с мужем решила поджечь дом, в котором находились ее малолетние дети. В результате произошедшего один ребенок погиб. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
По данным ведомства, в настоящее время следователи возбудили уголовное дело против жительницы Красночикойского района Забайкальского края.
Отмечается, что 28-летняя женщина подозревается в убийстве малолетнего, совершенном общеопасным способом, а также в покушении на убийство двух малолетних, передает телеканал «360».
По версии следствия, пьяная женщина решила убить двух своих малолетних детей. Она облила всю мебель в доме горючим и подожгла ее. В результате погиб ее четырехлетний сын, пишет «Ридус».
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось, что три человека погибли при пожаре в Красноярском крае.