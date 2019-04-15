Врачи посоветовали не злоупотреблять горячей ванной и мытьем волос

Москва, 15 апреля. Врачи не рекомендуют долго лежать в горячей ванне, часто мыть голову и ежедневно пользоваться мочалкой. Об этом заявил обладатель статуса «Московский врач», заведующий отделения помощи на дому поликлиники №121 столичного департамента здравоохранения Василий Фролов.

Он отметил, что удобство применения и доступность делают ванну и душ предпочтительными для регулярного мытья. Если же говорить о бане, то ее посещение раз в неделю с прогреванием организма и контрастным омовением положительно воздействует на здоровье.

Однако принимать горячую ванну — температурой до 40 градусов по Цельсию — не стоит дольше пяти минут. По словам Фролова, если температура воды ниже 35 градусов по Цельсию, то в ванне можно находиться до 15 минут.

«При использовании ванны более этого времени увеличивается риск негативного влияния на сердце и сосуды, для кожи тоже вредно длительное пребывание в горячей воде — быстрее идет процесс старения», — сказал Василий Фролов в комментарии Агентству городских новостей «Москва».

Также он отметил, что не стоит злоупотреблять мочалкой, передает «ФедералПресс». Василий Фролов рассказал, что частое ее использование может привести к травмам кожи и спровоцировать сухость. По словам врача, оптимально пользоваться мочалкой два раза в неделю. В остальных случаях, по мнению Фролова, подойдет просто гель для душа. Скрабом для тела лучше пользоваться один раз в неделю.

Врач также не рекомендовал слишком часто мыть голову. Он подчеркнул, что при нормальной жирности волос достаточно мыть голову два раза в неделю.