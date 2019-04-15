Спецслужбы оцепили здание администрации в Кемерово

Кемерово, 15 апреля. Сотрудники спецслужб оцепили здание городской администрации в Кемерово. Также правоохранительные органы остановили работу МФЦ на Пионерском бульваре и бизнес-центра «Сити Плаза», расположенного на улице Терешковой.

По неподтвержденной информации, причиной оцепления учреждений стали сообщения о минировании. На данный момент сотрудники спецслужб проводят проверку, сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В пресс-службе мэрии города оперативный комментарий по ситуации дать не смогли.

Ранее сообщалось, что в Кемерово задержали мужчину, который «заминировал» центральный городской офис Сбербанка. Нарушитель по телефону предоставил ложную информацию об угрозе взрыва.