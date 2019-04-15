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Полиция уберет скандальные билборды с уходящим Порошенко и словом «Конец»

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Полиция уберет скандальные билборды с уходящим Порошенко и словом «Конец»

Киев, 15 апреля. Загадочные плакаты с изображением действующего президента страны Петра Порошенко появились сразу в нескольких городах Украины. В полиции заявили, что снимут провокационные изображения.

Рекламные билборды в стиле избирательной кампании Порошенко появились сначала в Черкесске, а затем и в других городах Украины. На скандальных платах изображен затылок уходящего Порошенко, который сопровождает слово «Конец».

Как сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии «Украинской правде», плакаты размещены с нарушением законодательства. Изображение не содержит информации о заказчике материала, ответственных лицах и учреждении, которое напечатало плакаты.

«Относительно лиц, разместивших такую ​​политическую рекламу с нарушением законодательства, будут составлены соответствующие админматериалы», — сообщил Тракало.

По словам представителя украинской полиции, по факту инцидента проводится проверка. Согласно законодательству Украины, распространение наружной рекламы без подписи влечет штраф. Коммунальным службам поручено снять провокационные плакаты с Порошенко.

Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По данным ЦИК страны, юморист и шоумен Владимир Зеленский одержал победу с результатом 30,24% голосов, Порошенко поддержали 15,95% граждан. Второй тур выборов назначен на 21 апреля. Согласно социологическим опросам, Зеленского готовы поддержать большинство избирателей.

Ранее Порошенко оправдался за предвыборные плакаты с президентом РФ Владимиром Путиным. Билборды, на которых глава Украины изображен вместе с Путиным, свидетельствуют о том, что украинские власти не дадут российскому лидеру «шансов на успех», пояснил Порошенко.

Автор: Софья Куликова
Источник: «Украинская правда»
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