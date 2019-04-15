В Крыму рассказали об усталости Европы от антироссийских заявлений Украины

Украина отправила ноту протеста ФРГ из-за намерений немецких делегатов посетить Ялтинский международный экономический форум. Крымский депутат Алексей Черняк рассказал об усталости Европы от антироссийских заявлений Украины.

«Украинские власти по линии своего МИД запугивают представителей делегации из ФРГ, которая собирается посетить Крым на предстоящей неделе, чтобы, в том числе, принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме», — сказал глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, его слова приводят РИА Новости.

Глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что все заявления и действия украинской стороны обусловлены политической ситуацией в стране.

«Все прекрасно знают, что на Украине идет подготовка ко второму туру [президентских выборов]. Все шаги, которые предпринимаются в отношении Крыма и Российской Федерации в целом, — это не более, чем популизм», — говорит парламентарий.

По его словам, антироссийские заявления Киева раздражают Европу.

«Все уже давным-давно устали от антироссийских заявлений не только в Европе, но и, наверное, в Америке. Понятно, что в Киеве раздувают щеки, но все, кто был в Крыму, отмечают одно: все, что говорят о полуострове на Западе официальные источники — это все вранье. Интерес к Крыму огромнейший у всех стран, и не только в плане отдыха, лечения и туризма, но и с точки зрения инвестиций», — продолжает собеседник агентства.

Алексей Черняк особо подчеркнул, что воссоединение полуострова с материковой частью России произошло навсегда.

«Все прекрасно понимают, что Крым — один из самых перспективных регионов Российской Федерации, который развивается стремительными темпами. Ни о каком «возврате» в состав Украины не может идти и речи, этого никогда не будет», —справедливо заметил крымский депутат.

В заключение он рассказал о благоприятном инвестиционном климате, который сложился в Крыму. Желающим вложить денежные средства в развитие полуострова стоит поторопиться.