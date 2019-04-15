Стало известно, когда новый спутник «Глонасс-М» запустят с «Плесецка»

Москва, 15 апреля. Очередной спутник «Глонасс-М» запустят с космодрома «Плесецк» 13 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева».

Предприятие является изготовителем спутника. В сообщении отмечается, что навигационный аппарат был доставлен на космодром 13 апреля. Сейчас специалисты предприятия и «Плесецка» работают со спутником и устройством его отделения от разгонного блока. Во время этих подготовительных мероприятий планируется установить спутник на устройство отделения, состыковать с разгонным блоком и провести автономные и совместные проверки.

Запуск запланирован на 13 мая. В сообщении «Информационных спутниковых систем» говорится, что он пройдет в рамках реализации Федеральной целевой программы для поддержания орбитальной группировки российской Глобальной навигационной спутниковой системы.

«На орбите новый космический аппарат заменит другой спутник, переработавший свой срок гарантированного активного существования», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в систему ГЛОНАСС до конца 2019 года будут внедрены навигационно-космические аппараты нового поколения.