Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Военные отразили нападение на комплексы БУК-М1 в Астраханской области

42
0 Оставить комментарий

Военные отразили нападение на комплексы БУК-М1 в Астраханской области

Москва, 15 апреля. Военнослужащие соединения противовоздушной обороны 41-й армии Центрального военного округа из Алтайского края отразили нападение условного противника на зенитно-ракетный комплекс БУК-М1 в Астраханской области. Об этом говорится в сообщении Центрального военного округа.

Ранее военные были передислоцированы на полигон «Капустин Яр» в Астраханской области. По замыслу учений, с помощью дрона «Элерон» разведчики узнали о высадке диверсантов условного противника в районе несения боевого дежурства расчетов БУК-М1​​​. Противник попытался подорвать пусковую установку комплекса.

Как уточнили в ЦВО, для уничтожения «врага» по тревоге были подняты оперативная группа и подразделение охраны. Инженеры и саперы провели работу по поиску закладок, мин и фугасов, установленных в районе сосредоточения диверсантами.

Задачи выполнялись в рамках полевого лагерного сбора на полигоне «Капустин Яр». В учениях приняли участие около 300 военнослужащих и свыше 90 единиц военной техники.

Военные отразили нападение на комплексы БУК-М1 в Астраханской области

Автор: Алия Садыкова
Источник: пресс-служба ЦВО
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров