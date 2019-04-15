Военные отразили нападение на комплексы БУК-М1 в Астраханской области

Москва, 15 апреля. Военнослужащие соединения противовоздушной обороны 41-й армии Центрального военного округа из Алтайского края отразили нападение условного противника на зенитно-ракетный комплекс БУК-М1 в Астраханской области. Об этом говорится в сообщении Центрального военного округа.

Ранее военные были передислоцированы на полигон «Капустин Яр» в Астраханской области. По замыслу учений, с помощью дрона «Элерон» разведчики узнали о высадке диверсантов условного противника в районе несения боевого дежурства расчетов БУК-М1​​​. Противник попытался подорвать пусковую установку комплекса.

Как уточнили в ЦВО, для уничтожения «врага» по тревоге были подняты оперативная группа и подразделение охраны. Инженеры и саперы провели работу по поиску закладок, мин и фугасов, установленных в районе сосредоточения диверсантами.

Задачи выполнялись в рамках полевого лагерного сбора на полигоне «Капустин Яр». В учениях приняли участие около 300 военнослужащих и свыше 90 единиц военной техники.