Менеджер Началовой опубликовала архивное видео с артисткой

Москва, 15 апреля. Менеджер скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала видеоролик, сделанный за несколько месяцев до смерти артистки. По ее словам, на видео Началова готовится к выступлению в одной из телевизионных программ.

Представительница певицы опубликовала ролик на своей странице в социальной сети Instagram.

«Наткнулась на репетицию перед съемкой программы на НТВ. Октябрь, 31-е...» — оставила подпись Исаева.

Как видно на опубликованных кадрах, на репетицию Началова пришла в коротком синем платье со стразами и ботильонах. Девушка улыбается, дефилируя на высоких каблуках, передает Пятый канал.

Ранее отечественный музыкант Александр Панайотов, который дружил с Началовой, рассказал о том, что скончавшаяся приходит к нему во сне практически каждую ночь. Певец считает, что в скоропостижной смерти артистки виноваты мистические силы.

Напомним, популярная в 90-х исполнительница Началова умерла в середине прошлого месяца в возрасте 38 лет. Новости о серьезных проблемах со здоровьем у артистки появились в прессе в начале марта, когда ее доставили в одну из столичных больниц по причине высокого уровня сахара в крови. Состояние Началовой с каждым днем ухудшалось, поэтому медики ввели ее в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Московские доктора сделали операцию на воспаленной ноге певицы, но ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате сердце артистки остановилось.