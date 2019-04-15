Муцениеце обвинила Собчак в «накрутке» просмотров на YouTube

Москва, 15 апреля. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак «накручивает» подписчиков и просмотры на своем YouTube-канале. Об этом заявила известная актриса Агата Муцениеце, которая снимает видео о своей семье и отношениях с Павлом Прилучным.

Коллеги Собчак уверены, что ее популярность в Сети является результатом мошеннических действий. Напомним, известная российская телеведущая запустила собственное шоу на видеохостинге YouTube около месяца назад, однако за такой короткий промежуток времени на нее подписались почти 500 тысяч человек. Муцениеце предположила, что Собчак «накручивает» количество подписчиков на своем канале в YouTube, тем самым обманным путем повышая его популярность, сообщают «Дни.ру».

«Собчак неистово ворвалась в Youtube. И у нее неплохо получается. Она молодец, и у нее хорошие просмотры. Правда, есть споры о том, что накручивает их себе!» — сказала Муцениеце на съемках шоу «Смак».

По словам актрисы, она никогда не пробовала накручивать просмотры, так как это «попытка обмануть саму себя». Об этом пишет издание 7days.

Напомним, Собчак начала вести собственное шоу месяц назад. Ее интервью с балериной Анастасией Волочковой посмотрели почти три миллиона человек. В социальной сети Instagram Волочкова рассказала о возмутительном поведении светской львицы, которая пришла к ней в гости для съемок шоу «Осторожно, Собчак».

Пока хозяйку дома приводили в порядок и красили, телеведущая зашла в спальню, чтобы найти «следы мужского присутствия». Балерина подчеркнула, что с терпением отнеслась к разным выходкам Собчак у себя в гостях, но обыск в спальне оказался точкой кипения.

Ранее стало известно, что Собчак рассталась с мужем Максимом Виторганом. Они рассказали, что «довольно давно» живут раздельно, у каждого из них «своя жизнь». По данным СМИ, причиной расставания стал роман телеведущей с режиссером Константином Богомоловым. Он и супруг Собчак подрались около московского кафе «Кофемания» на Лубянке в Москве. Режиссер получил травму носа и несколько ушибов.