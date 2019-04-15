Президент Египта поддержал Хафтара в борьбе с терроризмом в Ливии

Каир, 15 апреля. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар заручился поддержкой президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в борьбе с терроризмом в стране, сообщает Asharq al-awsat.

Переговоры Хафтара и ас-Сиси прошли в Каире в воскресенье. Хафтар и ас-Сиси обсудили последние события в Ливии, глава Египта заявил о своей поддержке единства и стабильности соседней страны. Как сообщил пресс-секретарь президента Египта, Каир поддерживает Хафтара в борьбе с экстремистскими формированиями и терроризмом в Ливии.

Напомним, в 2011 году после убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в стране воцарился политический кризис. В настоящее время в Ливии установлено двоевластие: восток страны находится под контролем избранного парламента и Хафтара, а запад — под контролем созданного при поддержке Организации Объединенных Наций и Европейского союза правительства национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

В начале апреля ЛНА под предводительством маршала Хафтара начала наступление на Триполи, где находится правительство национального согласия. На следующие сутки после начала наступления подразделения ЛНА заняли международный аэропорт в столице. За последние дни аэропорт несколько раз переходил от одной стороны конфликта к другой.

Ранее войска правительства национального единства (ПНЕ) сбили принадлежащий ЛНА истребитель модели МиГ-21. Кроме того, ЛНА Хафтара обвинила переходный национальный совет (ПНС) страны в авиаударах по жилым домам в окрестностях столицы.