Депутаты Госдумы посетят российских военных в Сирии

Москва, 15 апреля. Делегация депутатов Госдумы посетит группировку войск ВС России в Сирии, чтобы поздравить военных с наступающим Днем Победы. Об этом сообщил первый заместитель председателя Госдумы по обороне Александр Шерин.

Визит запланирован на 16 апреля. Шерин рассказал, что решил организовать поездку при взаимодействии и согласовании с Минобороны РФ.

«Завтра планируем вылетать туда, чтобы поздравить наших военнослужащих с приближающимся Днем Победы», — сказал Александр Шерин.

Он добавил, что депутаты хотят вручить военнослужащим благодарственные письма. По словам Шерина, цель поездки — морально поддержать российских военных и поздравить их с приближающейся годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

В состав делегации вошли лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, депутаты от ЛДПР Данил Шилков и Алексей Диденко, депутаты КПРФ Александр Ющенко и Павел Дорохин, а также депутат от «Единой России» Юрий Швыткин.