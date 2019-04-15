СМИ назвали сумму, собранную Трампом на новую президентскую кампанию

Вашингтон, 15 апреля. Глава Белого дома Дональд Трамп за первый квартал текущего года собрал более $30 млн в качестве пожертвований на проведение своей кампании по переизбранию на президентский пост на выборах 2020 года.

По имеющимся данным, американский президент за три с половиной месяца собрал чуть больше денежных средств, чем двое его оппонентов из числа демократов, лидирующих по этому показателю, пишет издание The Hill.

Согласно информации газеты, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс получил пожертвований на более чем $18 млн, а сенатор от штата Калифорния Камала Харрис — порядка $12 млн.

Так, общая сумма наличными, которой располагает предвыборный штаб главы Белого дома, на сегодняшний день достигла отметки в $40 млн, передает телеканал «360».

Начало предвыборной кампании запланировано на февраль будущего года, когда в штатах Айова и Нью-Гэмпшир состоятся первые собрания партийных активистов и первичные выборы, на которых будут избирать делегатов на национальные съезды обеих партий.

Напомним, 59-е выборы президента Соединенных Штатов пройдут 3 ноября 2020 года.