Путин назвал Пугачеву эталоном профессионализма

Москва, 15 апреля. Президент России Владимир Путин поздравил певицу, композитора, народную артистку СССР Аллу Пугачеву с юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По словам главы государства, талант и неординарные вокальные данные помогли исполнительнице подняться «на вершину эстрадного Олимпа». Путин также отметил яркий артистический темперамент и работоспособность артистки. Он напомнил, что Пугачева снискала всенародную славу и стала любимой певицей нескольких поколений россиян.

«Особо отмечу Ваш значимый личный вклад в развитие отечественного музыкального искусства, деятельное участие в судьбе одаренных исполнителей», — добавил президент.

Он уточнил, что Пугачева открыла многим талантливым исполнителям дорогу на большую сцену. Глава государства считает, что она является для многих российских певцов «эталоном профессионализма и преданности избранному делу».

Напомним, Пугачевой 15 апреля исполнилось 70 лет. Артистка ранее не раз признавалась, что не любит праздновать дни рождения, однако друзья звезды уже арендовали ресторан на Рублевке на 20 апреля. Сам день рождения певица встретит в кругу родных и близких в деревне Грязь, а потом поедет на репетицию авторского сольника, который пройдет в Кремлевском дворце 17 апреля.