Каждый четвертый россиянин не откладывает на «черный день»

Москва, 15 апреля. Около 40% россиян не откладывают деньги на «черный день». Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели специалисты сервиса по поиску работы Superjob.

Порядка 16% опрошенных заявили о возможности прожить на отложенные деньги чуть меньше месяца в случае лишения источника дохода. Больше 20% смогут «продержаться» около двух месяцев, а 6% — до года. На сегодняшний день, в общей сложности, сбережения имеют 60% россиян, пишет ТАСС.

«По средним оценкам, лишившись всех источников дохода, респонденты смогли бы продержаться за счет накоплений в течение 3,7 месяцев», — подчеркивают специалисты.

Согласно данным опроса, почти 30% респондентов не ведут учет доходов и расходов, а 53%, наоборот, следят за финансами, строго к этому вопросу подходят лишь 18% опрошенных, сообщает АиФ.

Каждый пятый россиянин не планирует свои финансы менее, чем на шесть месяцев вперед, а 23% рассчитывают деньги на полгода-год, пишет News.ru.

Напомним, россияне стали меньше экономить на отдыхе и реже отказываться от шопинга и аренды транспортного средства. По данным портала momondo, четверть российских туристов готовы выделить из семейного бюджета на летнюю поездку от 50 до 100 тысяч рублей на семью.