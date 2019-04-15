Хельсинки, 15 апреля. Социал-демократическая партия победила на выборах в парламент Финляндии, набрав 17,7% голосов. Оппозиционеры займут 40 мест в парламенте, об этом сообщает министерство юстиции страны.

По данным ведомства, впервые в истории Финляндии ни одна из партий не набрала более 20% голосов. Разрыв между одержавшей победу социал-демократической партией и националистической партией «Истинные финны» оказался минимальным, «Истинные финны» получили 17,5% голосов и 39 мест в парламенте. За правящую Коалиционную партию проголосовали 17% избирателей, партия получила 38 мест в финском законодательном органе. «Финляндский центр» получил 13,8% и 31 место в парламенте, а «Зеленый союз» — 11,5% голосов. Остальные партии получили менее 10%, сообщает «АиФ».

Окончательные результаты выборов будут известны 17 апреля, сообщает «Федерал-Пресс». После оглашения официальных результатов лидеры партий проведут переговоры для формирования правительственной коалиции, назначения премьер-министра и членов кабинета.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге назвал условие отмены санкций против РФ. По его словам, антироссийские санкции останутся, пока Москва не изменит своей позиции по темам, из-за которых были введены ограничительные меры.