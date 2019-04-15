В Совфеде положительно оценили идею освобождения малоимущих от НДФЛ

Сенатор Сергей Калашников назвал социально справедливой идею освобождения малоимущих жителей России от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Ранее «Известия» со ссылкой на трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) сообщили, что снижение налоговой нагрузки может коснуться тех россиян, которые получают зарплату на уровне прожиточного минимума, то есть 11,2 тысячи рублей. Сейчас, после выплаты НДФЛ по ставке в 13%, работник в таком случае получает на руки 9,8 тысячи рублей, что меньше прожиточного минимума.

По мнению сотрудников РТК, доход после выплаты налога не должен быть меньше минимальной зарплаты. А значит те, кто получают около 13 тысяч рублей, могут быть освобождены от выплат. Комментируя инициативу РТК, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «такая идея гуляла по стране с 1994 года».

«Она возникала еще с момента, когда прожиточного минимума не было. И я очень рад, что она (идея освобождения малоимущих граждан от налога — Прим. ФАН) уже дошла до трехсторонней комиссии. Безусловно, это совершенно здравая, социально справедливая мысль, потому что о каком прожиточном минимуме можно говорить, если после уплаты налогов он уже не достигается? По логике вещей, действительно, эти налоги не надо взимать», — отметил член Совета Федерации.

Отметим, ряд российских экспертов считает, что идея освобождения россиян с низким доходом от уплаты НДФЛ может повлечь за собой увеличение количества «серых» выплат. И действительно, существует вероятность, что работодатели будут заключать трудовые договоры на минимальную сумму, не выплачивая налоги, а оставшуюся часть их работники будут получать в конвертах.

«Это абсолютно надуманная опасность по одной простой причине: для работодателя выгодно платить в конверте, потому что он убегает от социальных налогов. Даже НДФЛ ему выгодно выплачивать, потому что тогда ему не нужно платить 33% социальных налогов. И везде, где работодатель выдает деньги в конвертах, не опасаясь последствий, он платит. Так что я считаю опасность платежей в конверте надуманной. Избавить малоимущих и тех, кто получает прожиточный минимум от подоходного налога НДФЛ — совершенно правильная мысль», — заключил сенатор.

Напомним, в феврале 2019 года президент России Владимир Путин поручил освободить от НДФЛ участников программ «Земской учитель» и «Земской доктор». По его словам, раньше «Земскому доктору» предоставлялись средства из Федерального фонда медицинского страхования, при этом из выплат по программе не вычитался НДФЛ. Теперь подоходный налог необходимо выплачивать, потому что финансирование предоставляется из бюджета.