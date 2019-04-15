В ЛНР почтили память погибших на войне в Донбассе жителей республики

Луганск, 15 апреля. Траурный митинг-реквием, посвященный Дню памяти жертв украинской агрессии, погибших в результате обстрелов города киевскими военными летом 2014 года, состоялся в Луганске возле памятника «Не забудем, не простим!», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Почтить память погибших собрались глава ЛНР Леонид Пасечник, члены правительства республики, депутаты Народного совета ЛНР, общественные активисты, а также родные и близкие захороненных в братской могиле жителей.

Глава республики Леонид Пасечник сказал, что «киевская власть в 2014 году силой хотела сломить Донбасс, но у нее это не получилось». И сейчас у них ничего не выйдет, потому что жители республик «привыкли стоять до конца».

«Сегодня мы находимся на братской могиле, где захоронены сотни наших соотечественников, наших земляков, которые погибли от рук украинских агрессоров. Мы никогда не забудем того, что произошло в 2014-2015 годах. Всегда будем помнить наших героев, которые ценою своей жизни отстояли свободу и независимость нашей республики».

Он отметил, что жители будут помнить те «чудовищные преступления, которые были совершены украинскими военными на территории Донбасса».

«Находясь у этой братской могилы, я хочу сказать: не мы начали эту войну, но мы сделаем все возможное для того, чтобы прекратить ее во имя погибших и во имя процветания ЛНР», — подчеркнул глава республики.

Председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко констатировал, что киевская власть, не сумев захватить Донбасс силой, сейчас предпринимает отчаянные попытки победить в информационной войне, которая направлена прежде всего на молодежь.

«Здесь я обращаюсь к молодым людям! — сказал Мирошниченко. — На данном этапе вы последнее поколение, которое знает правду. Знает, что такое Великая Отечественная война, что такое 2014 и 2015 годы. И вы должны с достоинством и честью нести эту правду. По-разному, по-своему, жизнь не стоит на месте и мир тоже. Но вы будете ее нести. Дорогие друзья! Пусть нас услышат и по ту сторону и вспомнят простую фразу: «Донбасс никто не ставил на колени, и никому поставить не дано!»

Заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока отметила, что «сегодня ровно 1826 дней нашей войны, нашей борьбы вопреки всему».

«Тяжело осознавать ту цену, которую мы заплатили, чтобы жить здесь и сейчас. Она непомерна, она давит на сознание, когда ты поднимаешь глаза и смотришь вокруг. Мы не заслужили такого. И тем важнее стремиться к восстановлению справедливости, наказанию преступников, вершащих здесь донбасский геноцид. Пять лет, сегодня ровно 1826 дней нашей войны, нашей борьбы вопреки всему», — сказала заместитель министра ЛНР.

Активистка «Патриотической ассоциации Донбасса» Анастасия Иванюк подчеркнула, что «очень горько от того, что путь к независимости нашей республики сопровождается таким огромным количеством траурных событий».

«В 2014 году началась не антитеррористическая операция, а античеловеческая. В боях за свободу и независимость Донбасса, за возможность жить и растить детей, за сохранение наших культурных традиций отдали свои жизни тысячи героев, но донбасский характер не сломить», — сказала Иванюк.

Участники траурного митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к монументу «Не забудем, не простим!». У часовни Успения Божией Матери, построенной на месте массового захоронения, состоялась панихида по погибшим в результате войны в Донбассе.