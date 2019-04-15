Москва, 15 апреля. Россия не намерена уступать НАТО Восточную Украину, Белоруссию и свою часть Черного моря, заявил политолог из Германии Александр Рар. По его словам, Россия не собирается «терять восточную часть Украины» с точки зрения культурных и экономических связей.

Немецкий эксперт рассказал, почему Россия не пустит НАТО в Черное море. Рар напомнил, что Москва против вхождения НАТО в Одессу и другие восточные регионы Украины. Кроме того, он уверен, если это произойдет, Россия будет вынуждена отвечать тем, что альянс сочтет «агрессией», а сама Москва — единственным выходом.

По словам эксперта, аналогичная ситуация складывается относительно ключевого союзника Белоруссии и ряда других стран Евросоюза, которые нацелены на сотрудничество с Москвой. Политолог добавил, что присутствие армии Североатлантического альянса в Черном море также будет воспринято Россией негативно. Это, подчеркнул Рар, вполне естественно, так же США реагировали на российские стратегические бомбардировщики в Венесуэле.

В эфире Ukrlife TV специалист заявил, что для деэскалации ситуации между Россией и Западом, особенно Европой, следует «перемешать карты». Этому, по его словам, могут поспособствовать выборы на Украине и в Европарламент.

Эксперт также рассказал о российских войсках у границ стран НАТО. Он подчеркнул, что военные не были бы размещены без предшествовавших этому действий альянса по втягиванию Прибалтики и других граничащих с РФ стран бывшего социалистического блока.

«И меня удручает, что мы внутри Европы не можем договориться и согласиться, как начать (деэскалацию). Даже во времена холодной войны мы находили возможности, не сдавая позиций, начать серьезно разоружаться», — резюмировал он.

Ранее заместитель главы министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко рассказал, что усиление активности Североатлантического альянса в Черном море не укрепит безопасность в регионе, это сопряжено с дополнительными рисками.

«Наши позиции ясны: любые натовские усиления в регионе Черного моря бессмысленны с военной точки зрения. Они не укрепят безопасность ни самого региона, ни самой НАТО, только будут сопряжены с дополнительными военными рисками», — заявил Грушко. Дипломат добавил, что ответственность за безопасность в регионе должны нести исключительно черноморские государства.

Напомним, постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс примет пакет решений по Черному морю в ходе переговоров министров стран Североатлантического альянса. В рамках этих мер будет увеличена разведывательная деятельность, а также предусматривается вхождение большого количества кораблей блока в Черное море.

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков считает, что НАТО последовательно стремиться милитаризировать Черное море, сделав его источником опасности для России. Внимание НАТО к району Черного моря лишь доказывает его заинтересованность в нем и конкретно в Крыме, который до его присоединения к России рассматривался как один из важнейших в ближайшем будущем плацдармов альянса.