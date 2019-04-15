Косачев назвал условие возвращения РФ в ПАСЕ

Москва, 15 апреля. Рассуждения о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы являются гипотетическими, так как вести речь об этом без внесения необходимых правок в регламент организации преждевременно. Соответствующее заявление сделал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

По его словам, пока не будет ликвидирована «сама возможность односторонней дискриминации национальных парламентских делегаций по политическим мотивам», все рассуждения о возможном возвращении РФ в ПАСЕ «носят чисто гипотетический характер и не перейдут в реальную плоскость». Об этом пишет РИА Новости.

«Сможет ли реалистично настроенное большинство, понимающее значение России для Совета Европы, консолидировать свои позиции в пользу принятия соответствующих регламентных поправок, пока говорить преждевременно», — подчеркнул Косачев.

Он заметил, что российский МИД неоднократно обозначал «позицию по взносам», и Россия не исключала возможность совершения полной оплаты в Совет Европы в том случае, если будут восстановлены полномочий делегации РФ в ПАСЕ.

Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала условие возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Она сказала, что это произойдет в тот момент, когда Запад перестанет дискриминировать РФ. В интервью Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин выразил мнение, что руководство ПАСЕ, лишив Россию права голоса, поступило крайне недальновидно. Кроме этого, он обратил внимание, что ассамблея зависит от Москвы в том числе и в финансовом плане.

Напомним, российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса и ряда полномочий из-за ситуации, сложившейся вокруг Крыма. Полуостров в 2014 году воссоединился с Россией после проведения референдума. Организация ужесточала санкции против РФ. Москва приняла решение не подавать необходимые для аккредитации документы, так как работать в таких условиях не представлялось возможным.